Erciyes'te sayısı 41'e çıkan kayak pistlerinin uzunluğu 112 kilometreye ulaştı

Kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanında güvenli kayak merkezi sertifikasına da sahip Erciyes Kayak Merkezi'nde pist sayısı ve uzunluğu artırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes, doğası ve modern tesisleriyle dikkati çekiyor.

Onlarca kilometre uzunluğa sahip farklı eğimlerdeki kayak pistleriyle bu alanda Türkiye'de lider konumda olan Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara kayma olanağı sunuyor.

Siyah, kırmızı ve mavi gibi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerin bulunduğu Erciyes Kayak Merkezi, yeni yapılanlar pistlerle hem pist uzunluğu hem de kalitesi ile kayak tutkunlarına 2200– 3400 metre irtifada zirveye en yakın kayak deneyimini yaşatıyor.

Dağ genelinde mavi kategoride 16, kırmızı kategoride 18, siyah kategoride ise 6 pist yer alırken bu pistlerin eğimleri ise yüzde 30 ile 50 oranında değişiyor. Erciyes'te bir de eğitim pisti bulunuyor.

Türkiye'nin en yüksekte bulunan Ottoman pisti 3 bin 400 metrede zorlu yolları, kesintisiz uzunluğu ile yerli ve yabancı adrenalin tutkunu kayakseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Tekir, Hisarcık ve Hacılar Kapı'daki bölgelerde yürüyen bant alanında ise kayağı yeni öğrenenler için pist ve kızak alanları ayrı yerlerde bulunuyor.

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise sayılı yükseklikteki pistlerinden olma özelliği taşıyan Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, kayak merkezinin 4 giriş noktasında, geçen sezona kadar 102 kilometreyi bulan 34 pistiyle kayak keyfi sunduğunu söyledi.

Cıngı, adrenalin tutkunlarının sevebileceği pistlerin yanı sıra merkezde yeni başlayanlar için de geniş ve düşük eğilimli pistler bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene Develi kapıda oluşturulan çalışmayla pist sayısını 41'e çıkarttık. Pist uzunluğunu da 102 kilometreden 112 kilometreye çıkarttık. Bir kilometrelik, 500 metrelik ve değişik uzunlukta pistler oluşturduk. Erciyes'e giriş noktalarındaki her kayak pisti müstakil bir kayak merkezine sahip formata büründü. Kayakçılar her zaman aynı pistlerden kaymaktan memnun olmuyor. Farklı özelliklerde, eğimde pistlerden istifade etmek istiyor. Yeni açtığımız pistler orta ve üst seviyedeki kayakçılara hitap eden, kaliteli pistler."

Sunulan bu imkanın turist sayısını da artıracağına dikkati çeken Cıngı, Erciyes'e gelen misafirlerin pist uzunluğu ve çeşitliliğini önemsediğini dile getirdi.

AA / Ergün Haktanıyan - Spor Haberleri

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