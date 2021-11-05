Erciyes'te reklam alanları ihalede

Erciyes Kayak merkezinde bulunan reklam alanlarının bir yıllığına kiraya verileceği öğrenildi.

Kayseri Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan ihale duyurusunda Erciyes Kayak merkezinde bulunan 699 adet reklam aracı 1 yıllığına kiraya verilecek. Erciyes Kayak merkezi içerisinde Develi Hisarcık ve Hacılar kapıda bulunan toplam 699 reklam aracının açık teklif usulü ile 1 yıllığına ihale ile kiraya verileceği açıklandı.

16 Kasım 2021 Salı günü saat 14.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi encümen salonunda yapılacak olan ihaleye katılımın yüksek olması beklenirken, ihale 863 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkacak. İhalenin geçici teminatı ise 25 bin 890 TL olarak duyuruldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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