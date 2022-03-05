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Erciyes'te pistler mart ayında kayakseverlerle doldu

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Erciyes'te pistler mart ayında kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret eden kayakseverler, mart ayında pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret eden kayakseverler, mart ayında pistlerde yoğunluk oluşturdu.

İç Anadolu'nun "zirvesi" diye nitelendirilen Erciyes Dağı'nda hafta sonu olmasının da etkisiyle farklı zorluk derecelerine sahip pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Merkeze gelen kayakseverler, 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerde kaydı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu merkezde kayak sezonu sorunsuz devam ediyor.

Erciyes'te pistler mart ayında kayakseverlerle doldu

Erciyes'te pistler mart ayında kayakseverlerle doldu

Erciyes'te pistler mart ayında kayakseverlerle doldu

Erciyes'te pistler mart ayında kayakseverlerle doldu

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Türkiye, Erciyes, Turizm, Mart, Güncel, Haberler

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