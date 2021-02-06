Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
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Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

06.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:48
Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferlerle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferlerle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Erciyes'te pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Dağ otellerinde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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