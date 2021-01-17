Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
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Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

17.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:11
Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, charter seferleriyle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, charter seferleriyle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Erciyes Kayak Merkezi'nde son günlerde etkisini artıran yağış ve yapay karlamayla kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, otellere akın etti.

Erciyes'te pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Dağ otellerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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