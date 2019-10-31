31.10.2019 21:24

Erciyes'te nefes kesen kurtarma tatbikatı

Teleferikte mahsur kalanlara halatlarla ulaşıldı

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:

"Bütün kazalara karşı hazır olmaya teyakkuz ediyoruz"

KAYSERİ - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı. Kurtarma ekiplerinin halat üzerinden teleferikte mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak güvenli bölgeye tahliye etmeleri nefes kesti.

Senaryo gereği Hacılar Kapı'da bulunan teleferikte arıza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine sistem durdurulurken, Erciyes A.Ş., jandarma, JAK, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma ve 112 ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler güvenlik önlemi aldıktan sonra teleferikte mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı. Halatla vatandaşlarla ulaşan kurtarma ekipleri, yine aynı şekilde vatandaşları güvenli bölgeye tahliye etti. Tatbikat hakkında bilgiler veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; altyapı olarak en son teknolojiyi kullandıklarını ancak beklenmedik kazalara karşı da bütün ekiplerce hazırlıklı olduklarını söyledi. Cıngı, "Dünyanın kullanmış olduğu en son teknolojiyi kullansa da Erciyes A.Ş. olarak bütün kazalara karşı hazır olmaya teyakkuz ediyoruz. Erciyes Kayak Merkezi'nde pist güvenlik ekibimiz sezon boyunca zaten misafirlerimize yardımcı oluyor. Bu ekibimiz aynı zamanda herhangi bir aksilik durumunda pistlerde meydana gelen aksilik durumunda misafirlerimizi sağlıklı ve problemsiz bir şekilde tahliye etmek için de özel eğitim almış durumdalar. Bugün de bu konuyla alakalı arama kurtarma tatbikatı yaptık. Senaryo gereği teknik bir arıza sebebiyle çalışamayan gondolumuza arkadaşlarımız halat üzerinden, gerekli teknik cihazlarla ulaştılar ve misafirlerimizi güvenli bir şekilde aşağı indirdiler ve ilkyardım ekibimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Erciyes'te meydana gelebilecek herhangi istenmeyen bir durumda Erciyes A.Ş., AFAD, jandarma, Türkuaz Arama Kurtarma, İl Sağlık Müdürlüğümüz hep beraber el ele verip buradaki problemi çözüm noktasında gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA