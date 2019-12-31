Erciyes'te 'Meşaleli' yılbaşı heyecanı
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Erciyes'te 'Meşaleli' yılbaşı heyecanı

Erciyes Dağı'nda yeni yıl heyecanı yaşayan kayakseverler, meşaleli kayak yaptı.

31.12.2019 23:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01
Erciyes'te 'Meşaleli' yılbaşı heyecanı

Erciyes Dağı'nda yeni yıl heyecanı yaşayan kayakseverler, meşaleli kayak yaptı.


Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Yılbaşı öncesinde otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Erciyes Dağı'nda akşam kayağı yapan turistler, meşale yakarak yeni yıl heyecanı yaşadı. Müzik eşliğinde eğlenen kayakseverler, unutulmaz bir gece yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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