Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması - Haberler
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Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

Erciyes'teki yeni yıl etkinliklerine katılan vatandaşlar, havai fişek gösterisini ve Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri tarafından oluşturulan 50 kişinin gerçekleştirdiği meşaleli şovu izledi.

Gondola binip kayak yapan ziyaretçiler, dışarıda yanan ateş etrafında ısınmaya çalıştı.

Yerel sanatçıların konserini izleyen tatilciler keyifli zaman geçirdi.

Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması

Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması

Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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