Erciyes'te mahsur kalan otomobiller kurtarıldı
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Erciyes'te mahsur kalan otomobiller kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

01.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 01.12.2019 22:10
Erciyes'te mahsur kalan otomobiller kurtarıldı

'de Dağı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.


Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Erciyes yolu üzerinde hazırlıksız yakalanan araçlar, mahsur kaldı. Karayolları, belediye ve JAK ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi kurtarıldı. Kışlık lastiği olmayan araçlar çekici ile tahliye edilirken, karayolu trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı.


Ekiplerin olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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