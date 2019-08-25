Erciyes'te mahsur kalan dağcıyı jandarma kurtardı

Erciyes'te mahsur kalan dağcıyı jandarma kurtardı

Tırmanış gerçekleştirdiği Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

25.08.2019 16:28
Erciyes'te mahsur kalan dağcıyı jandarma kurtardı

Tırmanış gerçekleştirdiği Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştiren Furkan Ç., 3800 rakıma geldiğinde bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Furkan Ç,'yi kurtararak kamp alanına getirdi. Furkan Ç., kendisini kurtaran jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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