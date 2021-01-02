Erciyes'te koronavirüs sessizliği
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Erciyes'te koronavirüs sessizliği

02.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:56
Erciyes'te koronavirüs sessizliği

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm tesisler kapatıldı. Erciyes'te kısıtlama öncesi her gün binlerce kişinin kayak yaptığı pistler sessizliğe büründü. Erciyes'te bulunan bin 500 yatak kapasiteli otellerde ise doluluk oranlarının yüzde yüz olduğu öğrenildi. Kayakseverlerin kısıtlamanın sona ereceği pazartesi gününden itibaren kayak yapmaya devam edeceği bildirildi.

 


Erciyes'te koronavirüs sessizliği
Erciyes'te koronavirüs sessizliği
Erciyes'te koronavirüs sessizliği
Erciyes'te koronavirüs sessizliği
Erciyes'te koronavirüs sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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