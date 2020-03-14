Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı Erciyes Dağı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı

KAYSERİ - Erciyes Dağı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, korona virüsün yayılmasının ardından çalışmalar artırıldı. Çalışmalar kapsamında Erciyes'te misafirlerin yoğun olarak kullandığı mekanik tesisler dezenfekte edildi.

Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA