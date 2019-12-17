Erciyes'te kızağın devrilmesi sonucu 3 Malezyalı yaralandı
Erciyes Dağı'nda kayak yaptıkları kızağın devrilmesi sonucu Malezyalı 3 turist yaralandı.
Erciyes Dağı'nda kayak yaptıkları kızağın devrilmesi sonucu Malezyalı 3 turist yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı Hacılar Kapı'da kayak yaparken kontrolünü kaybettikleri kızağın devrilmesi sonucu Malezyalı H.R. (43), N.H.F. (22) ve R.F. (55) yaralandı.
Erciyes AŞ pist güvenlik ekipleri yaralanan turistlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı turistlerden H.R'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.