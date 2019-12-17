Erciyes'te kızağın devrilmesi sonucu 3 Malezyalı yaralandı
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Erciyes'te kızağın devrilmesi sonucu 3 Malezyalı yaralandı

Erciyes Dağı'nda kayak yaptıkları kızağın devrilmesi sonucu Malezyalı 3 turist yaralandı.

17.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:02
Erciyes'te kızağın devrilmesi sonucu 3 Malezyalı yaralandı

Dağı'nda kayak yaptıkları kızağın devrilmesi sonucu Malezyalı 3 yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı Kapı'da kayak yaparken kontrolünü kaybettikleri kızağın devrilmesi sonucu Malezyalı H.R. (43), N.H.F. (22) ve R.F. (55) yaralandı.

Erciyes AŞ pist güvenlik ekipleri yaralanan turistlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı turistlerden H.R'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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