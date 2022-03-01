Erciyes'te kayakla dans ettiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes'te kayakla dans ettiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erciyes'te kayakla dans ettiler

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparak dans eden çift, görenlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparak dans eden çift, görenlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, kayakseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. 4 kapıda 41 pistte hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkardı. Pistlerde zaman zaman renkli görüntüler oluşurken, kayak yaparak dans eden çift ise vatandaşların ilgi odağı oldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kayak Merkezi, Erciyes, Türkiye, Turizm, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title