Erciyes'te kayak sezonu açıldı
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Erciyes'te kayak sezonu açıldı

15.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:42

Erciyes'te kayak sezonu açıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Erciyes kayağın merkezi olma yolunda yoluna devam ediyor" Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

"Erciyes kayağın merkezi olma yolunda yoluna devam ediyor"

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye'nin önde gelen kış sporları merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Sezonun ilk kayağına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı. Başkan Büyükkılıç İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun hayırlı olmasını temenni ederken, Erciyes'in kayağın merkezi olma yolunda yoluna devam ettiğini söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamalardan dolayı Kayserililerin hafta sonları Erciyes'ten faydalanamayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç; "Kayak sezonu Erciyesimizde 15 Aralık itibariyle başlamış bulunmakta. İnşallah 19 Aralık'ta charter seferleri devam edecek. Malum hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Kayserili hemşehrilerimizin bu imkanlardan istifade etme şansı yok. Hafta içi onlar istifade edecek, hafta sonları da yurtdışından ve tur şeklinde gelen misafirlerimiz istifade etmiş olacak. Erciyesimiz güvenli bir merkez olarak sertifikasıyla birlikte kayağın da merkezi olma yolunda devam ediyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Maske, mesafe, temizlik kurallarını da asla gözardı etmeyeceğimizi hatırlatmak istiyorum" dedi.

Sezon açılışını değerlendirerek arkadaşlarıyla birlikte kayak yaparak karın tadını çıkaran Eray Yazıcı ise; "Sezon başladı, mutluyuz. Koronadan dolayı geçen sezon erken kapanmıştı, kursağımızda kalmıştı. Bu sene inşallah bir sıkıntı yaşamayız. İnşallah bu sezon tam gaz kaymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erciyes'te kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

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