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Erciyes'te kayak heyecanı sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Snowboard ve Kayaklı Koşu İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

31.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03
Erciyes'te kayak heyecanı sona erdi

Gençlik ve İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Snowboard ve Kayaklı Koşu İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


30 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Erciyes Dağı Hacılar Kapı Mevkiinde düzenlenen müsabakalara Snowboard'da 89, Kayaklı Koşuda ise 60 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve


Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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