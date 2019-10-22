22.10.2019 20:02

Erciyes'te karlama makineleri pistlerdeki yerini aldı

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:

"Kasım'ın son haftası, Aralık'ın başı itibariyle Erciyes'deki pistlerimiz kayakseverlerin hizmetine sunmak için gayret ediyoruz"

"Dünyada sezon Mart-Nisan gibi sona ererken Erciyes'te sezonu 5 Mayıs'ta kapattık"

KAYSERİ - Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları son hızıyla devam ederken karlama makineleri de pistlerdeki yerini aldı.

Önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları son hızıyla devam ediyor. pist, teleferik bakımlarının yanı sıra kar üretme makineleri de pistlere kurularak hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlıklarının neredeyse tamamlandığını söyledi. Erciyes A.Ş.'nin bakım onarım takımı olarak eğitimli bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Cıngı; "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin master planı eşliğinde yapmış olduğu yatırımları ile dünya standartlarında bir kayak merkezi haline geldi ve Türkiye'de yönetim felsefesi manasında ilk defa merkezi bir idare tarafından yönetilen bir kayak merkezi kurduk Erciyes'de. Dolayısıyla bizim tüm yapmış olduğumuz çalışmalar buraya kışın ve yazın gelecek misafirlerimizin teleferik, pist ve suni karlama gibi altyapı faaliyetlerinden azami derecede kolay ve rahat bir biçimde faydalanmasını sağlamak. Kayak merkezlerinde tabi ki olmazsa olmaz en önemli merkez mekanik tesisler dediğimiz halk arasında teleferik olarak tabir edilen telesiye, gondol gibi halatlı taşıma sistemleridir ve bunların da ister istemez kış boyu kullanıldığı için bir yıpranma payından söz etmek gerekir. Biz de bakım onarım ekibimizle beraber sezon biter bitmez hemen bir sonraki sezona hazırlık çalışmalarına girer ve dağ yüzeyindeki bütün teleferiklerimizi, bütün tesislerimizi makaralarıyla, nulmanlarıyla, somunundan cıvatasına varıncaya kadar kontrol ederiz. Gerekli parçaları değiştiririz, gerekli parçaları tamir ettiririz ve tesislerimizi bir sonraki sezona hazır hale getirmek için azami gayret gösteririz. Çok şükür bu noktada Erciyes A.Ş. bakım onarım takımı olarak Türkiye'deki en yetkin ve en eğitimli kadroya sahip. Gerektiğinde Türkiye içinde ve dışında da bazı kayak merkezlerine danışmanlıklar veriyoruz. Tamir ve servis hizmetlerini biz üstleniyoruz. Bu da bizim açımızdan güzel ve gurur verici bir gelişme. Dolayısıyla inşallah 2019-2020 sezonuna şuan itibari ile biz Erciyes olarak hazırız" dedi.

Karsız kalma ihtimaline karşı suni karlama sistemini de pistlere yerleştirdiklerini kaydeden Cıngı; "Tamirlerimiz, bakımlarımız bitmiş durumda ve artık suni karlama makinelerimizi sahaya yerleştiriyoruz. Biliyorsunuz artık suni karlama dünyada büyük kayak merkezlerini olmazsa olmazı. Zira global ısınma tehdidi ile beraber kayak merkezlerinde karsız kalma, kar yağmama ve pistleri açamama bir ihtimal belirdi. Buna da teknolojik olarak üretilen yegane çözüm suni karlama sistemi. Suni karlama sistemleri özellikle Avrupa da Alplerde çok yoğun olarak kullanılıyor. Büyük kayak merkezlerinin tamamında var ve bu kayak merkezleri kar garantili kayak merkezi olarak adlandırılıyor. Tabi kar yağmasa bile o kayak merkezindeki pistler açılıp kayakseverlere, kayakçılara hizmet verir hale geliyor demek. Biz de Erciyes olarak Türkiye'deki en gelişmiş suni karlama altyapısına sahibiz. Dağın hemen hemen 26 milyon metrekaresinde kurulu olan kayak merkezimizde pistlerimizin yüzde 60'ında suni karlama sistemlerimiz var. Tüm ana giriş noktalarımızda halkımızın yoğun olarak tercih ettiği pistlerimizin tamamında suni karlama sistemleri var. İnşallah aşama aşama ekstrem pistlerimizi de hizmete sunup bütün kayak merkezimizi suni karlama ile teçhiz edeceğiz. Dünyadaki en iyi üreticilerin, en iyi markaların ürünlerini kullanıyoruz. Erciyes'in her tarafı yeraltında su kanallarıyla döşeli, su boruları büyün kayak merkezimizin her tarafında yayılmış olan bu görülen karlama makinalarına su taşıyor. Dağın iki tarafında suni göletimiz var. Bir tanesi tekir tarafındaki Tekir Göleti, bir de Hacılar kapı dediğimiz kayak merkezimizin en uç noktasında 235 tonluk suni göletimiz. Makinalarımıza çok yüksek tazyik ile kanallarda su taşıyorlar. Dolayısıyla da su kaynaklarımız verimli altyapımız çok sağlam kullanmış olduğumuz teknoloji sektörün en üst teknolojisi ve şimdiye kadar da suni karlamamızı çok verimli bir şekilde kullandık. Aslında suni karlama dediğimizde makinalar bizatihi kendisi kabul etmiyorlar fakat su kaynaklarında göletlerindeki çok yüksek pompa istasyonları marifeti ile su borularından bu makinalara çok yüksek miktarda tazyik basılıyor ve makinaların ucundaki iğne deliği gibi olan çok kılcal delikler suyu aslında partiküllerine ayırıyor ve artık zerreler haline dönüşmüş olan bu su, soğuk hava tabakası ile karşılaştığında yere kar olarak düşüyor. Aslında biz atmosferde gerçekleşen tabii kar üretimi yerin 2 metre yükseğine kadar taşımış oluyoruz. Teknolojini gelmiş olduğu nokta itibari ile yapılan işlem suni kar üretme işlemi bu. Dolayısıyla havanın soğuk olması gerekiyor, yazın bu makinalar su püskürtüyor ama kışın eksi 4 eksi 5 dereceleri bulduğu zaman tabiki rüzgar şiddeti ve nem oranı önemli olmakla birlikte kar üretebiliyoruz ve bu makinadan çıkan su pistimize kar olarak düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Suni kar ile kayakseverlere daha güzel kayabilecekleri bir pist sunuyoruz"

Sezonun ilk başlangıcın biz hep suni karlama ile açıyoruz. Erciyes üzerinde 15 Kasım'dan itibaren sıcaklılar gece eksi 4'leri, 5'leri buluyor ve bizim tüm sahada hazır olmamız gerekiyor. Suni karlama ekibimiz işinin başında oluyor ve sabaha kadar uygun şartlar geliştiği müddetçe suni kar üretimini gerçekleştiriyoruz ve sezonu suni kar ile açıyoruz. Suni karın bir de şöyle bir özelliği var; tabi kara göre içerisindeki su oranı yüksek olduğu için suni karla üretilen pist daha fazla dona çekiyor ve en alt tabaka olarak mukavemetli ve zor eriyen kar oluşmuş oluyor. Üzerine yağan tabi karla beraber pist kalınlığı da arttıkça kayakseverlere daha güzel kayabilecekleri bir pist ortamı sunmuş oluyoruz. Tabi ki bu karlar birikip sahaya yayılıyor ve snowtrack dediğimiz kar ezme makinaları ile pistin tüm noktalarına ulaştırılıp o pist eziliyor ve ondan sonra da hizmete sunuluyor. Dolayısıyla Allah izin verirse Kasım'ın son haftası Aralık'ın başı itibariyle Erciyes'deki pistlerimiz kayakseverlerin hizmetine sunmak için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Suni kar sayesinde sezonu 1 ay kadar uzattıklarını da belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Suni karlamadan görmüş olduğumuz fayda ile geçtiğimiz sezonu biz 5 Mayıs'da kapattık. Yani dünyada Mart ayı itibariyle Mart sonu gibi, Nisan'ın ilk haftası gibi kayak sezonu biterken Erciyes'de kayak sezonu neredeyse 1 ay hatta 1 buçuk ay daha uzamış oluyor. Dolayısıyla da bir verimlilik sağlıyor. Sezon bittikten itibaren artık bir çok dünya ülkesinde Erciyes'deki bir sonraki sezonun kayak paketleri satılıyor ve kayakçılar 'acaba kar yağar mı' endişesine kapılmadan o kayak paketlerini alıp kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA