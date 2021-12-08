Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te Kar yağışı etkili oluyor.

Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içinde de devam ederek kayak merkezinin bulunduğu alanı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı karla kaplandı.

Öte yandan zirveye yakın yerlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetre ölçüldü.

Kar yağışının devam ettiği merkezde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri, yolları sürekli açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.