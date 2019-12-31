Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
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Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

31.12.2019 22:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06
Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.


Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Erciyes'e çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne karla mücadele ekipleri de yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürdü.


Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, buzlanma ve don uyarısında bulunularak, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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