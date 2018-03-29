Erciyes'te Kar Sürprizi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda aniden etkisini gösteren kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kayseri'de 2 gündür kent merkezinde sağanak yağış etkisini gösterirken, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na kar yağdı. Biranda etkisini artıran kar yağışı ile beraber, ortalık beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerde zor anlar yaşadı. - KAYSERİ