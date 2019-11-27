Erciyes'te kar sevinci

27.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:38

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı. İşletmeciler ise yeni sezonu heyecanla beklediklerini belirtti.



En önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar heyecanı yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Erciyes A.Ş. tarafından pistlere daha önceden kurulan karlama sistemi de gün boyu çalışarak kar üretimine devam ediyor.



Erciyes Kayak Merkezi'ndeki işletmeciler de yağan kardan memnuniyet duyduğunu belirterek, sezonun açılmasını dört gözle beklediklerini kaydetti. Kayak Hocası Veysel Değirmenci, "Heyecanla bekliyoruz. İklim itibariyle de kar yağışı devam ediyor. Kar makineleri de çalışıyor. Çok güzel bir sezon bekliyoruz. Erciyes Kayak Merkezi aranan bir merkez oldu" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA