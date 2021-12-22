Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı - Haberler
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Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye yükseldi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye yükseldi.

Suni karlama makineleriyle yapılan çalışmaların yanı sıra merkezde etkili olan yağışla kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı'daki pistler kayakseverlerin hizmetine sunuldu.

Öte yandan zirveye yakın bölgelerde kar kalınlığı yer yer 1 metre ölçüldü.

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

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AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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