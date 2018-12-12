Erciyes'te Kar Kalınlığı 25 Santime Ulaştı

Kayseri kent merkezine yağmurla karaşık olarak yağan kar, Erciyes dağında 25 santime ulaştı. Meteroloji uzmanları Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'de aralıklı olarak devam eden kar yağışının geceden itibaren kesileceğini söyledi.

Kayseri kent merkezinde sabaha karşı başlayan kar yağışı zeminde tutmadı. 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı ise ögle saatlerinde 25 santimetreye kadar ulaştı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu başkanı Murat Cahid Cıngı, suni kar makinalarının da çalıştırılmasıyla birlikte hafta sonu 2 bin 200 metredeki Tekir yaylasında yeni kayak sezonunu açabileceklerini söyledi. Meteroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Nevşehir ve Kırşehir'de ise kar kalınlığı 5-6 santimetreyi buldu.