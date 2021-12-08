ERCİYES'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar yağışı etkili oldu.

Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı. 3 bin 917 metre yüksekliğe yağan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu. Kar yağışı sonrası Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü. Merkezdeki yollar da karla kaplandı. Erciyes'te bazı bölgelerde kar kalınlığı, 20 santimetreye kadar ulaştı. Erciyes'te kayak sezonunun kısa sürede açılması bekleniyor. Kent merkezinde gece 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 9 derece olarak ölçüldü.