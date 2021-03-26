Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 2 metreyi geçti.
Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı çalışma yaptı.
Kayak merkezinde tüm pistlerin açık olduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan