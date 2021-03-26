Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü
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Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı çalışma yaptı.

Kayak merkezinde tüm pistlerin açık olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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