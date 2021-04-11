Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre ölçüldü
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Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre ölçüldü

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde, kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde, kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan beri etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 50 santimetre artış göstererek, 110 santimetreye yükseldi.

Sıcaklık değerlerinin akşam saatlerinde sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü merkezde, ulaşımda aksama yaşanmıyor ve tüm pistlerde kayak yapılabiliyor.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme araçları çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'dan gelen Şevket Kılıç, ilk kez geldiği Erciyes'te nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkardığını söyledi.

Kayak eğitmeni Özcan Soylu da uzun yıllar Erciyes'te kayak yaptığını, son 10 yılda nisan ayında ilk kez bu kadar yoğun kar yağışı gördüğünü belirtti.

Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre ölçüldü
Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre ölçüldü
Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre ölçüldü
Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre ölçüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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