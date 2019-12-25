Erciyes'te kar kalınlığı 100 santimetreye ulaştı

25.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:34

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 100 santimetreye ulaştı.



Kayak sezonunu açan, yerli ve yabancı turistlerin kış turizminde tercih ettiği Erciyes Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, hem işletmecileri hem de kayakseverleri sevindirdi. Kar yağışı sonrasında Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 100 santimetreye kadar ulaşırken, kayakseverler pistlerde kaymanın keyfini çıkardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA