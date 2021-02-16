Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı 1 metre oldu.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası 2 bin 200 rakımda Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. 3 bin metredeki Ottoman (Osmanlı) pistinde ise kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı sürekli çalışıyor

Kayseri-Erciyes yolunun ulaşıma açık olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin