Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
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Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

16.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:34
Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı 1 metre oldu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı 1 metre oldu.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası 2 bin 200 rakımda Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. 3 bin metredeki Ottoman (Osmanlı) pistinde ise kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı sürekli çalışıyor

Kayseri-Erciyes yolunun ulaşıma açık olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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