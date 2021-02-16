Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
16.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:34
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı 1 metre oldu.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı 1 metre oldu.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası 2 bin 200 rakımda Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. 3 bin metredeki Ottoman (Osmanlı) pistinde ise kar kalınlığı 2 metreyi geçti.
Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı sürekli çalışıyor
Kayseri-Erciyes yolunun ulaşıma açık olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin