Erciyes'te hortum görenleri şaşkına çevirdi Erciyes'te hortum görenleri şaşkına çevirdi Kayseri'de Erciyes Dağı'nın bulunduğu bölgede çıkan hortum görenleri şaşkına çevirdi.

Erciyes'te hortum görenleri şaşkına çevirdi

KAYSERİ - Kayseri'de Erciyes Dağı'nın bulunduğu bölgede çıkan hortum görenleri şaşkına çevirdi.

Kentte sabah saatlerinde 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın yakınlarındaki Tekir Göleti'nde sabah saatlerinde hortum oluştu. Bulutların arasından yere doğru inen hortumu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık yarım saat süren doğa olayının, herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA