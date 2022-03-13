Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret eden kayakseverler, yoğunluk oluşturdu.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda hafta sonu olmasının da etkisiyle pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden Furkan Karacagil, AA muhabirine, sezonu uzatacak karın yağdığını ve pistlerin çok güzel olduğunu söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin tesisler ve faaliyet anlamında da çok güzel olduğuna dikkati çeken Karacagil, güneşli havanın tadını çıkardıklarını belirtti.

Esra Dursun ise Ankara'dan geldiğini, hava ve pistlerin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Tam kayak yapılacak yer. Yeni başlamama rağmen çok güzel öğrendim. Herkese öneririm, kesinlikle buraya gelsinler." diye konuştu.

Yunus Emre Fıstık da eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatarak, "Turlarla gelecek olanlara Erciyes'i tavsiye ederim." dedi.