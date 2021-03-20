Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
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Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

20.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:27
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Kayak yapmak için hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Erciyes'te yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kayak yapmak için hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Erciyes'te yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te hafta sonu yaşanan yoğunluk devam etti. Kayak yapmak için hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Erciyes'e akın etti. Hafta içerisinde yağan karla beraber pistlerdeki kar kalınlığının da arttığı Erciyes'te yaşanan yoğunluk, havadan da görüntülendi.

Hafta sonunu Erciyes'te geçirmek için İstanbul'dan gelen Evren Tekin, "Kar tatilimizi yapmak için Erciyes'e geldik, eğleniyoruz. Erciyes'in bende ayrı bir yeri var. Erciyes'e 5 sene önce gelmiştim. Burada unutulmaz anılarım var. Erciyes çok değişmiş. Çok daha güzelleşmiş. Yeni tesisler ve teleferikler çok güzel olmuş. Otellerde de artış var. Bu çok güzel bir şey, Erciyes'in değerini artırıyor ve daha çok yerli, yabancı turistin gelmesini sağlıyor. Korona virüs tedbirlerine kesinlikle uyuluyor. Otellerden tutunda, yollarda bile kontroller oluyor. Kayak yapmaya geldiğimizde de tesislere maskesiz kimse alınmıyor. Sürekli kontrol eden yetkili arkadaşlar var. Her şey çok güzel, umarım bu güzellik böyle korunur" ifadelerini kullandı.

Kayak yapmak için Adana'dan gelen Şahin Güvenmez ise Erciyes'e yıllardır geldiğini söyleyerek, "Erciyes güzel, ben seviyorum. Yıllardan beri geliyorum. En son geçen hafta geldim. Kısıtlamalardan dolayı bu kadar kalabalık değildi. Erciyes insana huzur veriyor diyebilirim. Kış mevsiminde senede 3-4 defa Erciyes'i ziyaret ediyoruz. Erciyes'i seviyoruz. Erciyes'te korona virüs tedbirlerine yüzde 80 uyuluyor diyebilirim. Bugün geçen haftaya göre kalabalık" diye konuştu. - KAYSERİ

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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