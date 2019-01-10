Erciyes'te Güneşli Havada Kayak Keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı yer yer 1 metre 50 santimetreye ulaşırken, tatilciler güneşli havada karın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece olduğu Erciyes'te tatilciler güneşli günün keyfini doyasıya yaşadı.

Günlerdir etkili olan yağış ve sis, yerini güneşli havaya bırakırken pistler, açık havanın etkisiyle doldu.

Kayak merkezine gelenler, kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak kar ve güneşin tadını çıkardı.

Kaynak: AA