Erciyes Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da düzenlenen tatbikatta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ile AFAD, Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma, itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden oluşan 60 kişi ortak çalışma yaptı.

Senaryo gereği, mekanik tesislerdeki arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan turistler, ekiplerce halatlar yardımıyla aşağıya indirildi. Teknik arıza da ekipler tarafından kısa sürede giderildi.

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciyes'in Türkiye'nin en büyük ve en güçlü kayak merkezi haline geldiğini söyledi.

Yapılan kurtarma tatbikatıyla sezona hazır olduklarını gösterdiklerini anlatan Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Her zaman vurguladığımız 'Güvenli kayak merkezi' sloganının bir ispatı olarak bugün bir tatbikatımızı burada gerçekleştirdik. Kurulduğumuz günden bugüne kadar bu tatbikatları periyodik olarak sürdürüyoruz. Erciyes bugün de başarılı bir tatbikata sahne oldu. Burada bize destek olan tüm ekiplerimize teşekkür ederim. Konu Erciyes olduğunda tek vücut, tek yumruk olabiliyoruz. Güzel bir kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladık. Misafirlerimizi Türkiye'nin en güvenilir kayak merkezine davet ediyoruz. Özlediklerini biliyoruz, onları bu kış burada ağırlamak istiyoruz."