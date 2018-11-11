Erciyes'te Fiyatlara Zam Yok

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Kış Sporları Merkezi'nde geçen yılki fiyatlarda bir değişiklik yapmayarak hükümetin aldığı enflasyonla topyekün mücadele kararına destek vereceklerini belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin aldığı enflasyonla topyekün mücadele kararına hiç zam yapmayarak destek verdiklerini ifade etti.

Erciyes'in aldığı TSE ISO 9001 ve IQ Net belgeleriyle kalitesini uluslararası anlamda tescilleyen kış turizm merkezi haline geldiğine dikkati çeken Çelik, Erciyes'in dünyanın cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

Enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla birçok alanda seferberlik ilan ettiklerini kaydeden Çelik, şöyle devam etti:

"Uluslararası kalitesi tescil edilen Erciyes Kış Sporları Merkezi'nde hükümetimizin aldığı enflasyonla topyekün mücadele kapsamında bu sene fiyatlarımıza zam yapmıyoruz. Geçen sene açıkladığımız fiyatlar, bu sene de aynen devam edecek. Yurt içi ve yurt dışından gelen tüm kayakseverler geçen seneki fiyatlarla kayak yapabilecekler. Erciyes, kayak için yurt dışına gidenlerin de tercih edeceği bir kayak merkezi oldu. Böylece hem yurt dışına döviz çıkışını engelliyoruz hem de yurt dışından turistlerin tercihiyle döviz gelmesini sağlıyoruz."

Çelik, sosyal belediyecilik kültürü ile ekmeğe, suya ve ulaşıma da zam yapmadıklarını, bu yaklaşımlarını sürdüreceklerini ifade etti.