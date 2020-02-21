Erciyes'te eşler "Artık çekilmez oldun" diyerek yarışacak

21.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:58

Erciyes Kayak Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlenecek.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından geleneksel hale getirilen ve katılımcılara eğlenceli vakit yaşatan kızak yarışması, 23 Şubat'ta altıncı kez gerçekleştirilecek.

Mix Yaşam Merkezi, Radisson Blue Hotel, Çemen's ve The Kayseri Loft Hotel tarafından desteklenen yarışmada, çiftler önce kızakla birbirlerini çekecek, daha sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına varmak için mücadele edecek.

Yarışmada dereceye girenlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'te sezon boyunca çok renkli sosyal ve sportif aktiviteler düzenleyerek misafirlerin keyifli vakit geçirebilmeleri için çaba gösterdiklerini belirtti.

"Artık çekilmez oldun" sloganıyla gelenekselleşen kızak yarışmasının da bunlardan biri olduğunu anlatan Cıngı, Erciyes'in hafta sonu Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çiftlerin katılımı ile eğlenceli bir etkinliğe daha imza atacağını aktardı.

Kaynak: AA