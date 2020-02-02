Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu
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Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yapımı tamalanan buz pateni pisti hizmet vermeye başladı.

02.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:24
Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu

'nin önemli kayak merkezlerinden 'te yapımı tamalanan buz pateni pisti hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi AŞ tarafından kızak ve kayak sporuna alternatif yapılan pist, kış boyu vatandaşlara hizmet verecek.

Tekir Kapı'daki 350 metrekarelik pistte Spor AŞ'nin buz hokeyi takımı gösteri maçı yaptı.

Sporcuların hünerlerini sergilediği maça vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu
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