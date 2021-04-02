Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı
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Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı

Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl 4.'sü düzenlenen 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması" yarışmacılara ve izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

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Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl 4.'sü düzenlenen 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması" yarışmacılara ve izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması'nın 4.'sü düzenlendi. Eğlenceli dakikalara sahne olan yarışmada birinci olan çifte Doğu Karadeniz turu ve otelde akşam yemeği hediye edilirken, ikinci olan çifte akşam yemeği ve kahvaltı, üçüncülere akşam yemeği, en genç katılımcı çifte kahvaltı ve en tecrübeli çifte de yemek hediye edildi.

Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ülkemize armağan ettiği bu güzel yatırımları sadece kar ve kış sporlarında değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda birçok sosyal, sportif ve kültürel aktiviteye de ev sahipliği yapıyoruz. Erciyes'te artık gelenekselleştirmiş olduğumuz eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması'nın bu yılki etabını da pandemi şartlarında dar koşullarda da olsa başarı ile neticelendirdik. Çiftlerimiz zor bir parkurda koşarak eşlerini çektiler ve sonra birlikte aşağı indiler. Mesafe kısa görünmesine rağmen dağın üzerinde az oksijenli ortamda ve eğimli bir noktada bu işi yapmak gerçekten ciddi bir performans istiyor. Başarı ve keyifle bir yarışmayı daha bitirdik. Özellikle bugün ilk defa bir hanımefendi bir beyefendiyi kızakla çekti. O da yarışma tarihimizde bir ilk oldu. Keyifli bir an yaşamış olduk" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın birincisi olan Abdülsamet Özer de "Yarışmayı Erciyes Kayak Merkezi'nin sosyal medya hesabından gördük. Birinci olacağımıza inandık ve birinci de olduk. Artık Çekilmez Oldun yerinde bir slogan. Artık bir 5 dakika çekmek zorunda kaldık. Yıllardır söyleyemediğimizi 5 dakikada burada söylemiş olduk. Yarışmada seneye de birinciyiz o zaman" dedi.

Yarışmada ilk olarak partnerini çeken ve sonuncu olan İldeniz Gevişen de, "Mühim olan katılmaktı tabi ki. Güzel bir yarıştı ve yorulduk. Denedim en azından. 3 yıldır yapılmayanı yaptım. İlk olarak katılmak güzeldi bu anlamda. Herkese tavsiye ediyorum. Hayatın müşterekliğini gösterdiğimizi düşünüyorum. Kadın kadına girmek istedik yarışmaya. Bulmuştum zayıf arkadaşımı çekecektim ne güzel ama kabul edilmediği için başka erkek bir arkadaşımızla katıldık. Ekstra 25 kilo kattı bana" diye konuştu. - KAYSERİ

Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı
Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı
Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı
Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı
Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı
Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı
Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı
Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı
Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması' eğlenceli dakikalar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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