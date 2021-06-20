Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile açıldı
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Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile açıldı

Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk ve tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park'ta 2021 sezonu açıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park'ta 2021 sezonu açıldı. Eğlenceli oyunlar ile açılan bisiklet parkurları yaz boyunca kullanıma açık olacak.

Kış mevsiminde kar sporları ile ilgili çok çeşitli aktivitelerin yapıldığı Erciyes'te, dünya üzerinde yaz aylarının vazgeçilmez sporları arasında bulunan dağ bisikleti de popüler hale geldi. Kayseri Erciyes A.Ş tarafından Türkiye'de ilk kez Erciyes Dağı'nda inşa edilen ve farklı zorluk derecelerin de bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park her yıl yüzlerce amatöre ve profesyonel sporcuları ağırlıyor. Doownhill ve tüm dağ bisikleti kullanıcıları için eşsiz imkanlar sunan Erciyes, uluslararası ve ulusal müsabakalara ev sahipliği yaparak ülkemize ilkleri kazandırıyor.

Her yaştan bisiklet tutkunlarına hitap eden parkurlar hafta sonu düzenlenen bisiklet oyunları etkinliği ile yeni sezonu açtı. Erciyes Tekir bölgesinde gerçekleşen etkinliğe 150 bisikletçi katıldı. Organizasyon kapsamında bisikletler ile halat çekme, yokuş tırmanma, yüksek atlama, tehlike köprüsü gibi çeşitli oyunlar oynandı. Katılımcılar Erciyes'in zirvesinde eğlenceli oyunların keyfini doyasıya çıkardı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi. Ayrıca Türkiye Halat Çekme Federasyonu'nun gerçekleştirdiği turnuvada birinciliği ve kupayı Kayseri Erciyes A.Ş çalışanları elde etti.

Organizasyon hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Erciyes A.Ş olarak Erciyes Dağı'nı yönetmeye başladığımız günden itibaren dağımızdan dört mevsim istifade edebilmek için gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede dağ ve bisiklet sporları için alanlar oluşturduk. Avrupa'da çok yaygın olan downhill bisiklet disiplinini de Erciyes'te inşa ettiğimiz parkurlar ile ülkemize kazandırdık. İlk kez bu alanda Uluslararası Bisiklet Federasyonu'nun bünyesinde dağ bisiklet Avrupa Kupaları, Türkiye Şampiyonaları yaptık. Hedefimiz Erciyes'i bisiklet sporunda dünya çapında bir marka haline getirmekti. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz organizasyonlar ile başarılı bir grafik çizdik. Türkiye'nin tek sürdürülebilir ve kullanılabilir bisiklet parkurları Erciyes'te bulunuyor. Hafta sonu düzenlemiş olduğumuz bisiklet açılış oyunları ile 2021 yaz sezonuna merhaba dedik. Çok yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize bisiklet severler yoğun bir teveccüh gösterdiler. Eğlenceli oyunlar ile açtığımız bisiklet parkımız hafta içi ve hafta sonu Erciyes'e bisikleti ile gelen misafirlerimize hizmet verecek. Artık Erciyesimiz bisikletin merkezi haline geldi diyebiliriz" dedi - KAYSERİ

Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile açıldı
Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile açıldı
Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile açıldı
Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile açıldı
Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile açıldı
Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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