ERCİYES'TE 113 PERSONELİN KATILIMIYLA ÇIĞ TATBİKATI

KAYSERİ'de, 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde 113 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen çığ tatbikatına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, sağlık, Kızılay, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi, Erciyes A.Ş. ve İhh"dan 113 personel katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, ördek avına çıkan avcıların tüfekle ateş açmaları sonucu çığ meydana geldi. 3 avcı, çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip ile kurtarma köpeği gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bölgede arama faaliyetlerine başladı. Yerleri tespit edilen 3 kişiden 2'si kar kütlelerinin altından yaralı, 1'i ise ölü olarak çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, Afad'a ait amfibik araçlarla ambulanslara götürüldü. Yaklaşık bir saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

'TATBİKATIMIZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Tatbikat sonrası açıklama yapan AFAD İl Müdürü Osman Atsız, "Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun genelgesi gereği çığ tedbirleri toplantısı yapıldı. Bu toplantımızda alınan kararlar gereği bugün de çığ tatbikatımızı yaptık. Çığ tatbikatımıza 113 personel katıldı. AFAD başta olmak üzere jandarma, karayolları UMKE, İHH, Türkuaz Doğa Sporları, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından katılımlar oldu. Tatbikatımız başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatımızda senaryo gereği avcılarımız ava çıkmışlar. Attıkları tüfek neticesinde çığ oluşmuş. Bunun neticesinde çığdan kurtulan kişiler jandarmaya haber verdiler. Verilen haber neticesinde ekiplerimizi yönlendirdik. Çığda yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 kişi canlı, 1 kişi ise ölü olarak ele geçirildi. Bölgede cihazlarla yapılan aramalar sonucu tatbikatımıza son verildi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel