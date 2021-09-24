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Erciyes, Sonbaharda Beyaz Gelinliğini Giydi

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Erciyes, Sonbaharda Beyaz Gelinliğini Giydi

3 bin 917 metre yüksekliğe sahip, bulutları delen zirvesi ile Kayseri'nin sembolü olan Erciyes Dağı, yağan kar sonrası beyaza büründü.

KAYSERİ (Habermetre) - 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip, bulutları delen zirvesi ile Kayseri'nin sembolü olan Erciyes Dağı, yağan Kar sonrası beyaza büründü.

İşletmeciler, Erciyes'te kayak sezonunu açmak için heyecanla beklerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kayseri Erciyes A. Ş., yağan kar ile Erciyes Dağı'nın beyaz gelinliğini giydiğini duyurarak, resmi sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda, "Kayak takımlarımız hazır mı? " denildi.

Kayseri'nin sembolü olan Erciyes Dağı, dağcılık ve kış sporları alanında 34 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ile Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden birisi olarak görülürken, çeşitli zorluk derecelerine sahip toplam 102 kilometrelik 34 kayak pisti ile Türkiye'de pist sayısı olarak ilk sırada yer alıyor.

Dünyada kış turizmi sektöründe önemli yer edinen Erciyes Kayak Merkezi için, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kış turizminin yanı sıra yüksek irtifa kamp merkezi, onlarca festival, spor etkinlikleri ve yayla turizmi ile 12 ay sporun merkezi olma yolunda çalışmaları sürüyor.

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