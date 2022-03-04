Erciyes, renkli etkinliklerle de konuklarını "zirveye" taşıyor

Uluslararası standartlarda ve farklı eğimdeki pistleri sayesinde kayak tutkunlarına adrenalin dolu anlar yaşatan Erciyes Kayak Merkezi, yeni sezonda çok sayıda sosyal etkinlik ve şampiyonaya da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm, spor ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, yeni sezonda birçok ulusal ve uluslararası etkinlik düzenleniyor.

Burada, Erciyes Winter Fest, Çek Kış Spor Günleri, Erciyes Winter Fashion Week, Erciyes Yatırım Zirvesi, Snowboard Yarışları, Kuzey Disiplini İl Birinciliği, Ankara Snowboard İl Birinciliği, Okullararası Snowboard Yarışları, Okullararası Kuzey Disiplini İl Birinciliği, Snowboard 1. Etap Kayak Yarışları, 12. Uluslararası Erciyes Zirve Kış Tırmanışı ve 4 kez gerçekleştirilen Alp Disiplini Kayak Yarışları gibi onlarca etkinlik düzenlendi.

Erciyes Dağı, hem kayakseverler hem de ziyaretçilerin sezonu dolu dolu geçirmesi amacıyla martta da ulusal ve uluslararası etkinlik ile şampiyonalara ev sahipliği yapacak.

Eşlerin birbirini kızakla çektiği "Artık Çekilmez Oldun" yarışı 6 Mart, "Sucukla Patla" 13 Mart, birçok Avrupa ülkesinden yarışmacının katılacağı Kar Voleybolu Avrupa Kupası 18-20 Mart, Advantage Austria Ski Race 18-19 Mart, Engelsiz Erciyes Günleri 27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Katılımcıları 3600 metredeki zirveye çıkaracak Dağcılık Kış Eğitim Kampı 5-11 Mart, sağlıkçıların doğada eğitim alacağı Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Kış Eğitim Kampı da 4-6 Mart'ta düzenlenecek.

"Erciyes, doğası ve modern tesisleriyle dikkati çekiyor"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan bölgenin, doğası ve modern tesisleriyle dikkati çektiğini söyledi.

Erciyes Dağı'nda çoğu zaman ilklerin yaşandığını, birçok kayak merkezinde yapılmayan Avrupa ve dünya kupalarının düzenlendiğini vurgulayan Cıngı, "Artık gelenekselleşen ve halk tarafından merakla beklenen yarışmalar var. Bunlar kimi zaman mahalli kimi zaman uluslararası oluyor." dedi.

Sezon boyunca onlarca etkinliğe imza attıklarını anlatan Cıngı, civar illerden gelen sporcular ve federasyonla ortaklaşa düzenlenen yarışların da Erciyes'te yapıldığını ifade etti.

Halka yönelik sosyal etkinlikler de düzenlendiğini vurgulayan Cıngı, bu hafta sonu eşlerin birbirini kızakla çektiği keyifli bir yarış düzenleyeceklerini, dereceye girenlere çeşitli ödüller vereceklerini dile getirdi.

Cıngı, sucuğuyla ünlü Kayseri'de "Sucukla Patla" adlı yarış düzenleneceğini, etkinliğe katılanların, kızak, okçuluk, dart yarışlarıyla eğlenceli vakit geçireceğini kaydetti.

En fazla etkinlik yapılan kayak merkezi Erciyes

Murat Cahid Cıngı, etkinliklerle ilgili şunları söyledi:

"Sadece kayakla, kış sporlarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumlulukla, yarışmalarla, ödüllerle dolu bir kış geçirmeye gayret ediyoruz. Erciyes'i her hafta farklı organizasyonlarla ev sahibi yapıyoruz. Artık dağlarımızın sosyal amaçlı kullanılabilen mecralar olduğunu ispat ettik. Türkiye'de en fazla dağ faaliyetini Erciyes'te görmek mümkün. Bu, diğer kayak merkezleri açısından da ufuk açıcı bir gelişme oldu. Bizim açımızdan sadece Erciyes değil, ülkemizin kış turizmi önemli."

Yeni sezonda birçok etkinliğin düzenlendiğini anlatan Cıngı, zirve tırmanışları, uluslararası yarışmacıların katılacağı maraton ve bisiklet yarışlarını da organize edeceklerini sözlerine ekledi.