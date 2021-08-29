Erciyes Motofest devam ediyor
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Erciyes Motofest devam ediyor

Erciyes Motofest devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda bu yıl 4.'sü düzenlenen Erciyes Motofest, devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda bu yıl 4.'sü düzenlenen Erciyes Motofest, devam ediyor.

Erciyes Dağı'nin 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Bölgesi'ndeki çadır kamp alanında devam eden festival renkli görüntülere sahne oluyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale katılan motorcular, gün içerisinde çeşitli aktivitelerle eğlenme imkanı buluyor. Gündüz akrobasi gösterileri, yarışmalar ve çeşitli oyunların olduğu festival, akşamları ise konserle devam ediyor. Bugüne kadar Yusuf Güney, Sancak ve Ersan Er'in sahne aldığı festival 30 Ağustos'a kadar devam edecek. - KAYSERİ

Erciyes Motofest devam ediyor
Erciyes Motofest devam ediyor
Erciyes Motofest devam ediyor
Erciyes Motofest devam ediyor
Erciyes Motofest devam ediyor
Erciyes Motofest devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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