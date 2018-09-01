Erciyes Moto Fest'te Akrobasi Rüzgarı

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, Tekir yaylasında gerçekleştirilen Erciyes Moto Fest Festivali'nde motosikletli akrobasi şampiyonları, gösteri sundu.

?Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes, yazın da sportif etkinlikler ve festivaller için aranan adres oldu. Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunları Erciyes Moto Fest Festivali için bir araya geldi. Etkinlikte motosikletliler akrobasi gösterisi sundu.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, belediyenin Erciyes Dağı için yaptığı muhteşem yatırımı sadece kış aylarında kullanmakla yetinmeyip, yazın da birçok sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Kayseri ve Türkiye'deki motosikletçileri Erciyes'te bir araya getirdiklerini ifade eden Cıngı, "İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere Türkiyemizin dört bir yanından birçok motorcu şehrimize geldi. Kamp alanında güzel bir festival başladı. Üç günlük festival, dolu dolu geçecek. Kayseri'de ilk defa motosiklet korteji olacak. Düzenlediğimiz festival hem insanların sosyalleşmesini sağlayacak, hem de misafirlerimize Erciyes ve Kayseri'yi tanıtma imkanımız olacak" dedi.

Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat'ın da katıldı festival süresince Erciyes'te motosikletlerle akrobasi gösterileri, motokros müsabakaları ve konserler gerçekleştirilecek. - Kayseri