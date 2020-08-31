Erciyes Moto Fest Demir Atlıların Zafer Bayramı kutlaması ile yapıldı.
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Erciyes Moto Fest Demir Atlıların Zafer Bayramı kutlaması ile yapıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Moto Fest, 30 Ağustos'ta motosikletçilerin Zafer Bayramı kutlaması ile üçüncü kez gerçekleşti.

Erciyes Moto Fest Demir Atlıların Zafer Bayramı kutlaması ile yapıldı.
31.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:34

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Moto Fest, 30 Ağustos'ta motosikletçilerin Zafer Bayramı kutlaması ile üçüncü kez gerçekleşti.

Kayseri'deki gönüllü motosiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Erciyes'in eteklerinde zafer sürüşü yaparak dev Türk Bayrağı açtı. Erciyes Dağı'nda bir araya gelen demir atlılar daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce motosikletçiyi 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, nefes kesen akrobasi gösterileri ve çeşitli etkinlikler ile bir araya getiren Erciyes Motosiklet Festivali, korona virüs salgını sebebi ile sınırlı sayıda katılımcı ile gerekli önlemler alınarak yapıldı.

Motosiklet tutkunları adına konuşan Fikret Eren, "Kayseri'deki motosiklet grupları olarak bu yıl yapılması planlanan festivalimizi maalesef korona virüs salgını sebebi ile istediğimiz gibi yapamadık. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Erciyes'te zafer sürüşünü gerçekleştirdik, şanlı bayrağımızı açtık. İnşallah 2021 yılında Erciyes Moto Fest'i daha coşkulu bir şekilde gerçekleştireceğiz. Demir atlılar ile Erciyes'in zirvesinde tekrar bir araya gelerek bu heyecanı hep beraber tekrar doyasıya yaşayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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