Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı

Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Kayseri Erciyes Kupası Satranç Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Kayseri Erciyes Kupası Satranç Turnuvası sona erdi.

Kadir Has Stadyumu Doğu Loca fuaye alanında yapılan müsabakalarda 49 sporcu doğru hamleler yaparak altın madalyanın sahibi olmak için mücadele etti. Mücadeleler sonunda düzenlenen madalya törenine İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı katıldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim ederek, tebrik etti ve başarı temennisinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, törenin akabinde yaptığı açıklamada "Özlediğimiz günlere dönmeye başladık. Sporcularımızı tesislerimizde görmek bizleri heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. İnşallah daha birçok müsabaka, birçok etkinlikte tesislerimizi dolduran sporcu kardeşlerimizin mücadelesine, azmine ve kazanma sevincine ortak olacağız" dedi. - KAYSERİ

Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı
Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı
Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ali Babacan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Ayşegül Çınar Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 08:53:23. #1.16#

title