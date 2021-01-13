Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Ağı'na dahil edildi

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, alternatif turizm imkanları ile Avrupa Komisyonu Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer almaya hak kazandı.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, alternatif turizm imkanları ile Avrupa Komisyonu Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer almaya hak kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Dağı, sahip olduğu özellikleri ile Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen, Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması'nda Türkiye'den başvuran 30 destinasyon içinde ilk 5'e girerek finale kalmayı başardı.

Kayseri ve Erciyes, alternatif turizm seçenekleri ile Avrupalı en seçkin destinasyonlar arasına girerek Avrupa'da adından bahsettirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan 30 başvuru arasından Kayseri ile birlikte finale kalan Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Balıkesir de Avrupa Komisyonu Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer alacak. Komisyon tarafından seçilen ve bu ağa dahil olan destinasyonlar için Avrupa'da çok kapsamlı tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında Erciyes'teki bir otelde düzenlenen toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığının projesindeki başarısından dolayı Erciyes'e verilen ödül, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, final sertifikası ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı'ya takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil