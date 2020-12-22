Erciyes Kayak Merkezi yurt içi ve dışından ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erciyes Kayak Merkezi yurt içi ve dışından ilgi görüyor

22.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:11
Erciyes Kayak Merkezi yurt içi ve dışından ilgi görüyor

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Dağı, yerli ve yabancı kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Dağı, yerli ve yabancı kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı ile Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası standartlarda sunduğu hizmetlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşını Erciyes'te geçirmenin ayrıcalık olduğunu söyledi.

Yılbaşına sayılı günler kaldığını belirten Cıngı, farklı ülkelerde yapılan görüşmeler sonucu operatörlerin charter seferleriyle turist getirmek için otellerle anlaşmalar yaptığını ifade etti.

İlk charter seferinin Ukrayna'dan yapıldığını ve misafirlerin pistlerde kayak yaptığını anlatan Cıngı, "Hafta içinde Rusya ve Polonya gibi ülkelerden turistler gelecek. Kayseri'de yılbaşında yaklaşık 3-4 bin civarında misafirimiz olacak. Yılbaşında otellerimizin doluluk oranı oldukça yüksek. Hemen hemen tamamı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı." diye konuştu.

Cıngı, sezon boyunca yerli ve yabancı kayakseverleri Erciyes'in emsalsiz atmosferinde misafir edeceklerini söyledi.

Etkinliklerde salgın kurallarına uyulacak

Murat Cahid Cıngı, yılbaşının yabancı turistler için önemli olduğunu, devletin kısıtlama ve sağlık kurallarına güvenli turizm sertifikası alsın ya da almasın otellerin tamamının uyacağını vurguladı.

"Genel itibarıyla insanların yan yana gelmesini sağlayacak bir organizasyon olmayacak." diyen Cıngı, sosyal mesafe kurallarına uygun sportif aktivitelerin yapılacağını dile getirdi.

Cıngı, yılbaşından sonra yeni tip koronavirüs vakalarında düşüş olmasını temenni ederek, birçok turisti Erciyes'in pistlerinde ağırlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Seren Serengil Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Rıza Çalımbay Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciyes Kayak Merkezi yurt içi ve dışından ilgi görüyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:23:51. #1.15#
title