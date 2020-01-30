Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

30.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:32
Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

'nin yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu, yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Yetkililer, yolun yoğun tipinin etkisini kaybetmesi sonrasında yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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