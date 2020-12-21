Erciyes Kayak Merkezi'ne yabancı turist ilgisi
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Erciyes Kayak Merkezi'ne yabancı turist ilgisi

21.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:51
Erciyes Kayak Merkezi'ne yabancı turist ilgisi

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunun açılmasıyla yabancı turist yoğunluğu başladı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunun açılmasıyla yabancı turist yoğunluğu başladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Şu an gelen talep dolayısıyla mutluyuz" dedi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon, 15 Aralık'ta başladı. Açılışın ardından yerli ve yabancı turistler, Erciyes'e akın etti. Charter seferleri ile Ukrayna, Rusya, Polonya ve Belarus'tan gelen turistler, Erciyes'te kayak keyfi yapmaya başladı. 

'HAFTADA 10 UÇAK İNECEK'Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nde ciddi kar yağışı olmamasına rağmen Türkiye'nin en gelişmiş suni karlama altyapısı ile sezonu 15 Aralık'ta açtıklarını belirterek, "Yaz boyu biz çok operatör ve acente ile toplantılar yaptık. Bu gelen misafirlerimiz şehir merkezimizdeki ve Erciyes'teki otellerden rezervasyonlarını yaptılar. Şu an gelen talep nedeniyle mutluyuz. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde Kayseri'ye haftada hemen hemen 10 uçak inecek ve yabancı turist gelecek" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'ne yabancı turist ilgisi
Erciyes Kayak Merkezi'ne yabancı turist ilgisi
Erciyes Kayak Merkezi'ne yabancı turist ilgisi
Erciyes Kayak Merkezi'ne yabancı turist ilgisi
Erciyes Kayak Merkezi'ne yabancı turist ilgisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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