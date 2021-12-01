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Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Gece saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan Kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece ölçülen Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Zirveye yakın yerlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Öte yandan, yağmurun etkili olduğu Kayseri kent merkezinde ise gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 3 derece ölçüldü.

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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